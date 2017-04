(rtn) Torsten Sträter am 6.Mai um 21.45 Uhr im WDR diesmal eine Frau in seinem Männerhaushalt: Carolin Kebekus, deren nächste Folge von "Pussy Terror TV" am 25. Mai 2017 ab 22.45 Uhr im Ersten zu sehen sein wird, ist zu Gast in Oberhausen und wird versuchen, Torsten das Rheinland und den Kölner Karneval näher zu bringen. Ebenfalls zu Gast ist Olaf Schubert, der wiederum Torsten das Sächseln beibringen möchte.



Sträter hat außerdem eine Mission, denn er weiß, dass die Jugend heute lieber zum Bowlen statt zum Kegeln geht: Er möchte dafür sorgen, dass der Kegelsport nicht zunehmend in Vergessenheit gerät. Deshalb hat er den Kegelclub "Die Gentlemen" in Herne besucht, um sich selbst ein Bild davon zu machen, wie es um diese schöne, deutsche Tradition steht, die "es geschafft hat, Opas Leber zu ruinieren."



Auch in dieser Folge kann "Mann" vom ehemaligen Herrenschneider wieder etwas Nützliches lernen: Torsten Sträter demonstriert, wie sich Risse in der Kleidung schnell und effektiv reparieren lassen.



Torsten Sträter bringt es auf den Punkt: "Willkommen in meiner Welt. Volle 45 Minuten. Da müssen Sie durch. Ich freu mich auf Sie!"



Die Show mit Torsten Sträter aus der Turbinenhalle in Oberhausen ist eine Koproduktion von WDR und Prime Productions GmbH.