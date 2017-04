(rtn) Dichter Rauch quoll aus den Fenstern und Türen des alten Bauernhofes an den Hauptstrasse in Hammoor. Ein Feuer, das sich schnell auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet hat. Mehrere Bewohner wurden vermisst, so das Szenario einer Übung die am Donnerstagabend stattgefunden hat.



Die Kameraden der FF Hammoor und der FF Bargteheide wurden von dem Einsatz überrascht, was ja auch der Sinn einer Alarmübung ist. Schnell war die Drehleiter in Stellung gebracht, Angriffstrupps rückten unter Atemschutz in das "brennende" Gebäude vor. Menschenrettung das erste Übungsziel. Insgesamt drei Erwachsene und ein Kind holten die Feuerwehrleute zügig aus dem Gebäude heraus und übergaben sie dem Rettungsdienst. Dann wurden die Flammen im Innen - und Außenangriff gelöscht.

Fazit: Das Zusammenspiel beider Wehren hat funktioniert, ausreichend Feuerwerhleute am Einsatzort, neue Kameraden erlebten ihren ersten Einsatz unter PA, Verletzte und Vermisste wurden schnell gefunden, keine Hektik sondern ruhiger Ablauf: Übungsziel erreicht.