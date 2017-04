(rtn) Im Auftrag der Drogenfahnder des LKA 62 war am Donnerstagabend das Mobile Einsatzkommando (MEK) der Hamburger Polizei in einem Mehrfamilienhaus an der Otto Groth Straße eingesetzt.



Die Spezialisten haben eine Wohnung im Erdgeschoss des mehrgeschossigen Hauses

durchsucht. Weitere Hintergründe zu diesem Einsatz sind derzeit noch nicht bekannt.