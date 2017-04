(rtn) Weil eine entwurzelte Tanne am Willinghusener Weg in Glinde auf die Straße zu fallen drohte wurde die Feuerwehr alarmiert.



Poloizisten sperrten die Straße und brachten Feuerwehrleute brachten die Drehleiter in Stellung. Mit einer Kettensäge zerlegten Feuerwehrleute den Baum Stück für Stück und beseitigten die Gefahr. Der Willinghusener Weg war für etwa 45 Minuten lang gesperrt.



Im Einsatz waren FF Glinde und die Polizei