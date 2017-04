ECHO 2017 - Verleihung in Berlin

(rtn) Mit ihren Hits im Gepäck sind sie in der ganzen Welt auf Tour - aber einmal im Jahr machen die nationalen und internationalen Künstler Halt in Berlin. Denn die ECHO-Verleihung ist DAS Gipfeltreffen der großen Musikfamilie. Der renommierte und begehrte Musikpreis wurde in diesem Jahr bereits zum 26. Mal vergeben. Wir waren dabei.





Die Gewinner der Echo-Preisverleihung 2017



Album des Jahres: Udo Lindenberg ("Stärker als die Zeit")

Hit des Jahres: Drake feat. WizKid & Kyla ("One Dance")

Künstler Pop national: Udo Lindenberg ("Stärker als die Zeit"

Künstlerin Pop national: Ina Müller ("Ich bin die")

Band Pop national: AnnenMayKantereit ("Alles Nix Konkretes")

Schlager: Andrea Berg ("Seelenbeben")

Volkstümliche Musik: Andreas Gabalier ("MTV Unplugged")

Hip-Hop/Urban national: Beginner ("Advanced Chemistry")

Dance national: Alle Farben ("Music Is My Best Friend")

Rock national: Broilers ("sic!")

Band international: Metallica ("Hardwired... To Self-Destruct")

Künstlerin international: Sia ("This Is Acting")

Künstler international: Rag 'n' Bone Man ("Human")

Newcomer national: AnnenMayKantereit ("Alles Nix Konkretes")

Newcomer international: Rag 'n' Bone Man ("Human")

Produzent national: Herbig/Menzel/Seifert für Udo Lindenberg ("Stärker als die Zeit")

Bestes Video national: Sophie Lakow/Doz Zschäbitz für Von Wegen Lisbeth ("Bitch")

Kritikerpreis national: Beginner ("Advanced Chemistry")

Lebenswerk: Marius Müller-Westernhagen





