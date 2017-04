(rtn) Mit einen Ergebnis von 84,18 Prozent wurde Kreisbrandmeister Gerd Riemann am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Stormarn in der Mehrzweckhalle in Hamberge wiedergewählt.

Von den 158 anwesenden Delegierten stimmten 133 für Gerd Riemann, 22 gegen ihn. Einen weiteren Kandidaten für das Amt gab es nicht.



Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses nahm Gerd Riemann unter dem Beifall der anwesenden Feuerwehrleute die Glückwünsche seiner Vorstandskollegen, sowie des Landrates Dr. Henning Görtz und des Kreispräsidenten Hans-Werner Harmuth entgegen.



Zuvor hatte KBM Gerd Riemann seinen Jahresbericht vorgelegt. Demnach ist "die Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren und der Werksfeuerwehren im Kreis Stormarn im Jahr 2016 mit 88 Feuerwehren und zwei Werksfeuerwehren unverändert geblieben." Die Mitgliederzahlen seien leicht rückläufig, aber über Jahre im Kreis Stormarn relativ stabil. Trotzdem "weise ich seit Jahren darauf hin, dass auch wir im Kreis mehrere Wehren mit einer Mitgliederzahl unter der Mindestpersonalstärke von 27 Mitgliedern in der Einsatzabteilung einschließlich Reserveabteilung gemäß dem Erlass über die Organsiation und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren im Land haben." Wenn aber durch eine zu geringe Personalstärke die personelle Leistungsfähigkeit der Wehr nicht mehr gegeben sei, müsse der Kreis Stormarn als Aufsichtsbehörde nach Prüfung des Einzelfalles die Anerkennung als öffentliche Feuerwehr widerrufen: "Hier ändert sich seit Jahren trotz steter Mahnungen wenig!"



Das leidige Thema Kameradschaftskassen streifte Gerd Riemann in seinem Bericht nur am Rande, indem er auf die bestehenden Gesetzte verwies. Danach nahm er sich die bisherigen Erfahrungen mit dem Leitstellenprogramm "Cobra 4" vor: "Man müsse feststellen, dass nun offensichtlich der Hang zur oft überzogenen Alarmierung von Kräften eingetreten ist. Auch bei kleineren Ereignissen wird von dr möglichen, aber noch nicht eingetretenen Lage, ausgegangen oder sie wird bei unklarer Lage unterstellt, Es werden viele Kräfte unnötig aus der Arbeit oder aus dem Schlaf gerissen. Die eventuell entstehenden Kosten des Verdienstausfalles haben die Gemeinde und Städte zu tragen". Was sich aber noch viel nachteiliger auf die Freiwilligen Feuerwehren auswirke, sei eine zunehmende Ermüdungserscheinung, eine Abstumpfung der Einsatzbereitschaft der betroffenen Wehren: "Wer wiederholt zum Einsatz eilt, um dann, kurz vor dem Ausrücken oder nach kurzer Anfahrt "abspannen" darf und mit Einsatzabburch nach Hause geschickt wird, der überlegt sich künftig ob er den Arbeitsplatz verlääst oder aus dem Bett springt."

Damit mache man sich über kurz oder lang die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren kaputt.



Um den überzogenen Alarmierungen entgegen zu wirken seien im September 2016 von den drei Kreiswehrführern der Kreise Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und dem Stormarn dem Leiter der IRLS Süd festgelegte Einsatzstichworte für Standardeinsätze erstellt worden. Zwischenzeitlich soll die Eingabe durchgeführt und die Anwendung angewiesen sein. "Abschließend zum Thema Lei(d)stelle krtisierte Gerd Riemann dass die vielen Baustellen in der Leitstelle mit nur zwei Administratoren nicht zu bewältigen seien, andere Leitstellen in Schleswig-Holstein wären personell deutlich besser bestückt.



Zum Schluß dankte Gerd Riemann seinen Kameradinen und Kameraden für die 2016 geleistete ehrenamtlich Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Dem Kreispräsidenten Hans-Werner Harmuth, den Mitgliedern des Kreistages und der Ausschüsse, der Verwaltung einschließlich der Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale galt ein Dank für die gemeinsame Arbeit und Unterstützung zum Wohle der Feuerwehren im Kreis Stormarn.Ein weiteren Dank ging an Landrat Dr. Henning Görtz:

"Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes hat Dr. Henning Görtz als fairen Partner ind angenehmer und vertrauensvoller Zusammenarbeit kennen und schätzen gelernt".