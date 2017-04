In der 792. Ausgabe der NDR Talk Show hatten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste in der Sendung: Til Schweiger, DJ Ötzi, Matze Knop, Waltraut Haas, Helge Schneider und Fußspezialist Carsten Stark.





DJ Ötzi alias Gerry Friedle

DJ Ötzi ist mit über 16 Millionen verkaufter CDs einer der erfolgreichsten musikalischen Exportschlager Österreichs. DJ Ötzi, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt und mit seiner Frau und seiner Tochter in Salzburg lebt, sorgt seit Mitte der 1990er-Jahre mit Hits wie "Anton aus Tirol" oder "Hey Baby" überall dort, wo er auftritt, für gute Stimmung. Unvergessen auch sein Megahit "Ein Stern (der deinen Namen trägt)", der 2017 10-jähriges Jubiläum feiert. Im März ist sein neues Album "Von Herzen" erschienen. Derzeit ist DJ Ötzi mit Florian Silbereisen, mit dem er auch privat befreundet ist, unterwegs mit "Das große Schlagerfest - Die Party des Jahres". Im Herbst 2018 wird er seinen Mix aus Partyhits und nachdenklicheren Songs auf seiner Solo-Tournee präsentieren.



Waltraut Haas

Sie ist eine Schauspiellegende aus Wien. Am 9. Juni 2017 wird die Grande Dame des österreichischen Films 90 Jahre alt. In den 1940er-Jahren begann sie ihre Theaterkarriere und war in zahlreichen Heimatfilmen zu sehen. Vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren wurde sie auch außerhalb Österreichs bekannt, als sie in zahlreichen musikalischen Unterhaltungs- und Operettenfilmen mitspielte, darunter als Rößlwirtin im legendären Film "Im weißen Rößl" von 1960 mit Peter Alexander. Sie ist auch im hohen Alter in ihrem Beruf noch aktiv, steht regelmäßig auf der Theaterbühne und ist nun wieder in einem Kinofilm zu sehen. Sie spielt neben Petra Kleinert in der Komödie "Das kleine Vergnügen".



Matze Knop

Warum bescheiden sein, wenn das Leben auf der Überholspur viel mehr Spaß macht? Wenn der Vater Porsche fährt, wenn am Arm des Bruders eine Rolex leuchtet und sogar die Nachbarin dreimal im Jahr in die Karibik den Urlaub fährt, dann ist es Zeit für mehr Coolness, mehr Lässigkeit, mehr Eleganz. Zeit für Abenteuer und Leidenschaft. Wozu auf dem Teppich bleiben, wenn es anders geht? Diese und andere Fragen stellt sich der Komiker Matze Knop in seinem aktuellen Programm "Diagnose Dicke Hose". Der gebürtige Lippstädter will wieder protzen statt klotzen.



Helge Schneider

Helge hat seine Ahnengalerie erforscht und erstaunliches entdeckt: Im Jahre 1776 wurde "Helge Schneider der 1." im Sauerland geboren. Mit Beethoven drückte er die Schulbank in Bonn. Im Jahre 1818 trat er erstmals unter seinem Fantasienamen "die singende Herrentorte" in einem Hotel in Ulm auf. Seine kreative Art sich selbst zu vermarkten, vererbte ebendieser Helge der Erste an seinen Sohn Paul weiter, der, bis Ende des 19. Jahrhundert, zunächst als gefeierter Opernsänger unter anderem in der Metropolitan Oper in New York als Zweitbesetzung arbeitete und dann aus Geldnot eine französische Adelige heiratete. Aus dieser Verbindung entstand der völlig unmusikalische Heinz. Aus dessen Ehe mit der Finanzamtsangestellten Anneliese entstand der uns bekannte Helge Schneider. Dieser entdeckte den Namen "singende Herrentorte" in alten Briefen. Seitdem kleidete er sich etwas extravaganter und wurde berühmt mit eigenen Klassikern, wie zum Beispiel "Katzeklo, Katzeklo". Diesen Sommer wird der König der tanzenden Blattläuse (Helge) - gemeinsam mit seinen Wegbegleitern und Gästen aus 240 Jahren "Singende Herrentorte" auf den Sommerbühnen zelebrieren.



Til Schweiger

Er ist nicht nur der wohl bekannteste Regisseur, Schauspieler und Produzent Deutschlands, sondern auch vierfacher Vater. Und wie viele Väter, kann er seinen Töchtern keinen Wunsch abschlagen. Als Tochter Emma ihn fragte, ob er beim zweiten Teil der Kinderbuchverfilmung "Conni & Co 2 - Das Geheimnis des T-Rex ", mit ihr in der Hauptrolle als Conni, wieder die Regie übernehmen könne, sagte Til Schweiger sofort ja. Auch am Drehbuch hat er dann mitgeschrieben.



Carsten Stark

Carsten Stark ist Spezialist für Füße. Diese führen zu unrecht oft ein Schattendasein. Dabei hinterlassen sie Spuren, die wir lesen können. Und es gibt eine enge Wechselwirkung zwischen unseren Füßen und dem Organismus, sagt Fußexperte Carsten Stark. Welche Bedeutung haben die Füße für unsere Gesundheit? Was tut ihnen gut? Was schadet ihnen? Wie gehe ich durchs Leben? In seiner Praxis in München hilft Carsten Stark seit vielen Jahren erfolgreich bei Fuß-, Knie- und Rückenleiden sowie anderen organischen Symptomen durch Fuß-Reha-Maßnahmen, wie zum Beispiel Fußtraining, Bewegungsmuster und Schuhwerksbeurteilung. In der NDR Talk Show gibt er außerdem Tipps, wie man den Hallux valgus, den Schiefstand des Großzehs oder sogenannten Ballenzeh, unter dem Millionen Menschen leiden, auf natürlich Art behandeln kann.