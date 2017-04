(rtn) Weil ein Gelenkbus der Linie 12 vermutlich zu stark abbremste wurden bei der Einfahrt in den ZOB am Weidenbaumsweg in Hamburg Bergedorf am Sonnabend vier Fahrgäste verletzt.



Mindestens vier Fahrgäste stürzten im Bus und wurden dabei leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden drei Fahrgäste mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.