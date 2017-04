ARD Paarduell - XXL-Ausgabe

(rtn) Das Erste zeigt am 22. April um 20.15 Uhr eine XXL-Ausgabe des Vorabendquiz‘ "Paarduell". Moderatorin und Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg werden sich mit gleich drei prominenten Paaren messen.

Moderator Jörg Pilawa begrüßt „Tatort“-Schauspieler Oliver Mommsen und seine Frau Nicola zum Wissensmatch. Sängerin Linda Hesse und Freund André Franke präsentieren sich dem Publikum erstmalig als Paar und auch die beliebte Schauspielerin Uschi Glas und ihr Ehemann Dieter Hermann scheuen das spielerische Kräftemessen nicht.



Die Samstagabendshow steht unter dem Motto „Quiz der Generationen“. Alle Paare versuchen sich an kniffligen Fragen aus drei Jahrzehnten: Wer weiß mehr über die 70er, 80er und die 90er Jahre bis heute? Was waren die größten Hits? Wie hießen die Interpreten? Wer erinnert sich an die beliebtesten Filme? Wer kennt sich aus in Politik, Sport, Klatsch und Tratsch? In amüsanten Spielen müssen die prominenten Paare aber nicht nur ihr Wissen, sondern auch Geschicklichkeit und Teamgeist unter Beweis stellen. Jörg Pilawa und den Zuschauer erwarten auf jeden Fall spannende Einblicke in die Psychologie der Partnerschaft.



Paarduell XXL ist eine Produktion von „Ansager und Schnipselmann“ in Kooperation mit Herr P. im Auftrag der ARD unter redaktioneller Federführung des WDR, Redaktion Katja Banse.