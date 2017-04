(rtn) Im März 1997 drehten Max Ballauf und Freddy Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) mit "Willkommen in Köln" ihren ersten Tatort in der Domstadt. Gestern – genau 20 Jahre später – fiel die letzte Klappe zu "Bausünden", ihrem 71. Fall.

Die Kommissare müssen den Mord an einer Hotelrezeptionistin aufklären und kommen dabei in Berührung mit der dunklen Seite der Baubranche, in der der Kampf um Großaufträge mit allen Mitteln geführt wird.



Das letzte Drehmotiv war mal wieder die berühmte Imbissbude, in der sich Ballauf und Schenk nach getaner Arbeit gerne eine Currywurst gönnen. Gestern Abend bekamen sie dabei Besuch von ihrem obersten Dienstherrn: WDR-Intendant Tom Buhrow gratulierte den beiden und stieß mit ihnen auf das 20-jährige Dienstjubiläum an. Der Sendetermin des Tatorts "Bausünden" ist für 2018 vorgesehen. Quelle: WDR

Unsere Bildeer auf dem rtn-media-server zeigen: Dietmar Baer, Goetz Bolten, Tom Buhrow, Sonja Goslicki, Klaus J. Behrendt, Gebhard Henke