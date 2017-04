Gipfelprotest mit Demo und Musik

(rtn) Drei Monate vor dem G20-Treffen in Hamburg findet an diesem Wochenende eine große Aktionskonferenz der Gipfelgegner statt. Bei dem zweitägigen Treffen im Ballsaal des Millerntorstadions wollen die erwarteten rund 600 Teilnehmer aus dem In- und Ausland ihre Planungen aus der ersten Konferenz vom Dezember fortsetzen und sich weiter vernetzen.





Am Samstagabend sind die Veranstalter gemeinsam mit den Teilnehmern unter dem Motto : "No G20! Zeit zu handeln" vom Millerntor durch das Karolinenviertel bis zu den Hamburger Messehallen gelaufen. Nach Schätzungen der Polizei zogen etwa 850 Demonstranten durch die Stadt. Die angemeldete Demonstration blieb bis zum Abend friedlich und entspannt und endete mit einer Abschlusskundgebung auf dem Tschaikowskyplatz. Gesichert wurde der Protest von einem Großaufgebot der Polizei. Rund 1000 Beamte aus Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Schleswig-Holstein waren im Einsatz. Am Rande des Demonstrationszuges standen mehrere Wasserwerfer und Sonderfahrzeuge bereit, kamen aber nicht zum Einsatz.



Zum Treffen von 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern der Europäischen Union am 7. und 8. Juli werden in der Hansestadt werden auch US-Präsident Donald Trump, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin erwartet. Der G20-Gipfel wird von mehr als 15.000 Polizisten beschützt.