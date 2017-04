(rtn) Die umstrittene Einführung eines Präsidialsystems in ihrer Heimat hat die Türken in Deutschland mobilisiert. Das Verfassungsreferendum in der Türkei zieht auch in Norddeutschland viele Wahlberechtigte an die Urnen.

So bildeten sich am Sonntag lange Schlangen vor dem Generalkonsulat in Hamburg. Mehrere hundert in Deutschland lebende Türken reihten sich ein, um ihr Votum abzugeben. Sie waren teilweise mit Bussen angereist.



Vor dem Ende der Abstimmung am Sonntagabend zeichnete sich eine rege Beteiligung der hier registrierten gut 1,4 Millionen Wahlberechtigten ab.



In der Türkei ist das Referendum für den 16. April (Ostersonntag) anberaumt. Verbote von Wahlkampfauftritten mehrerer türkischer Minister in Deutschland vor der Abstimmung belasten die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin bis heute schwer.



Die Türken in Deutschland konnten zwei Wochen lang bis zum Sonntagabend über das umstrittene Präsidialsystem abstimmen, das Staatschef Recep Tayyip Erdogan anstrebt. Es würde seine Macht deutlich stärken.