In der Nacht beschäftigen mehrere Brände die Feuerwehr im Hamburger Stadtteil Bergedorf.



Zunächst brannte eine Mülltonne neben einem Kiosk an einem Mehrfamilienhaus Am Brink. Auch in unmittelbarer Nähe gingen Mülltonnen in Flammen auf. Auch in der August-Bebel Straße geriet eine Mülltonne in Brand. Die Brandursache in allen Fällen sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.