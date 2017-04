(rtn) Am Sonntagmittag ist ein 39-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Moorburg schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd hat die Ermittlungen übernommen.



Der 39-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner Harley Davidson die Waltershofer Straße in Richtung Cuxhavener Straße. Beim Versuch einen vorausfahrenden Pkw zu überholen, übersah der Fahrer ein entgegenkommenden Nissan Micra. Es kam zwischen den Fahrzeugen zu einem Frontalzusammenstoß.



Durch den Aufprall wurde der 39-Jährige von seinem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Er zog sich Knochenbrüche und innere Verletzungen zu. Lebensgefahr besteht nicht. Die Autofahrerin (52) und ihr Beifahrer (50) erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.



Durch die Kollision fingen die Fahrzeuge Feuer und brannten komplett aus.



Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Waltershofer Straße zwischen Georg-Heyken-Straße und Moorburger Elbdeich voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Süderelbe, Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), UDI 32 und die Polizei