(rtn) Mit einer landesweiten Schweigeminute wollen die Schweden heute der Opfer des Lkw-Anschlags in ihrer Hauptstadt gedenken. Um zwölf Uhr soll das öffentliche Leben für eine Minute ruhen. Gestern hatte die schwedische Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen.



Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in einer Einkaufsstraße in Stockholm waren am Freitag vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.



Als Haupttäter des Anschlags in der Stockholmer Innenstadt gilt ein 39-jährige Usbeke. Nach Angaben der schwedischen Behörden hat der Mann mit extremen Gruppen wie dem IS symphatisiert, außerdem sei sein Asylantrag im Jahr 2016 abgelehnt worden. Der Festgenommene habe 2014 eine Aufenthaltsgenehmigung in Schweden beantragt, im Juni vergangenen Jahres habe die Migrationsbehörde entschieden, ihn auszuweisen. Da er das Land nicht verlassen habe, hätten die Behörden ihn gesucht.



Die Suche nach Mittätern und Hintermännern geht unterdessen weiter. Gestern hat die schwedische Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen: "Ungefähr fünf" Personen halte man derzeit fest, so die Polizei. Etwa 500 Menschen habe man befragt. Es gebe keine konkreten Hinweise auf weitere Anschläge. "Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit Europol und Interpol", so ein Sprecher. Quelle: dpa/br24/heute