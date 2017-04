(rtn) Feuerwehrleute haben am Sonntagnachmittag einen Flächenbrand in Schönningstedt gelöscht.



Spaziergänger hatten am Saalteich in Höhe der Kirche brennendes Gras und Laub entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Beim deren Eintreffen brannte ein Fläche von etwa 100 Quadratmeter. Feuerwehrleute der FF Schönningstedt löschten die Flammen ab. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.