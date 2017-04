(rtn) Nach einer Reizgas-Attacke am Hansa-Gymnasium in Hamburg Bergedorf rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus. Jemand hatte im dritten Obergeschoss des Schulgebäudes Reizgas versprüht.





Insgesamt wurden von der Feuerwehr Hamburg am Einsatzort 18 Kinder untersucht und betreut. Insgesamt 14 Schüler wurden mit zwei Rettungswagen und dem

Großraumrettungswagen (GRTW) in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Verursacher der Reizgas-Attacke ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, Leitender Notarzt (LNA), Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (ORGL), sechs Rrettungswagen, zwei

Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), Großraumrettungswagen und die Führungsdienste A und B. Insgesamt waren 38 Rettungskräfte eingesetzt.