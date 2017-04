Tödlicher Unfall auf der B 207

(rtn) Bei einem schweren Verkehrsunfall starb am Montagnachmittag der 46 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit. Der Mann war mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 207 zwischen Dassendorf und Brunstorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.



Unfallzeugen hatten den Notruf gewählt. Feuerwehrleute holten den eingeklemmten Mann über die Beifahrerseite aus dem total zertrümmerten Transporter heraus. Rettungskräfte begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, doch der Mann war so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 207 voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Schwarzenbek, FF Brunstorf, Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und die Polizei