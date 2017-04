(rtn) Ein Feuer hat am Montagabend in Hamburg Bergedorf zwei Autos und zwei Holzschuppen in Schutt und Asche gelegt.



Gegen 18.15 Uhr wurden die Feuerwehrleute in die Rothenhauschaussee alarmiert. Bei deren Eintreffen brannten ein BMW, ein Lotus Super Seven und zwei Holzschuppen neben einem Einfamilienhaus. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Während der Löscharbeiten war die Straße voll gesperrt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei nahm noch am Brandort die Spurensicherung auf.



Im Einsatz waren: Feuerwehr Bergedorf (BF), FF Bergedorf, FF Börnsen und die Polizei