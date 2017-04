(rtn) Nach mehreren Autobränden in der Nacht in Hamburg sicherten am Dienstagmorgen Brandermittler der Kripo Spuren an den ausgebrannten Autowracks. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.



Zunächst zündeten Unbekannte gegen 3 Uhr in der Friedrichsberger Straße in Barmbek-Süd einen auf einer Parkfläche abgestellten BMW an. Ein danebenstehender Mercedes wurde durch Hitze und Flammen beschädigt. Rund eine Stunde später standen zwei Autos in der Dillstraße in Hamburg Rotherbaum in Flammen. Trotz einer Sofortfahndung der Polizei entkamen die Täter unerkannt. In Hamburg brannten in den vergangenen Wochen häufiger Autos - unter anderem acht Polizeiautos und ein Fahrzeug, welches zum Personenschutz von Bürgermeister Olaf Scholz gehörte.