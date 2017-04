(rtn) Ein brennender Bagger hatte im Gewerbegebiet Siek-Jacobsrade eine große Maschinenhalle in Brand gesetzt. Fünf Arbeiter wurden von den Flammen eingeschlossen und vermisst. So die angenommene Lage einer Alarmübung zu der vier Freiwillige Feuerwehren am Dienstagabend ausgerückt sind. Mit Video.



Bei Eintreffen der ersten Wehren am Übungsort stieg bereits dichter Rauch aus den Türen und dem Gebäude empor. Mehrere Angriffstrupps rückten unter Atemschutz in die brennende Halle vor. Im dichten Rauch suchten sie nach den Vermissten und brachten diese nach kurzer Zeit in Sicherheit. Bei der Abschlussbesprechung zeigte sich Einsatzleiter Holger Wollmer zufrieden: "Die Kameraden waren schnell am Einsatzort und haben umsichtig und professionell gehandelt".



Im Einsatz waren: FF Siek, FF Meilsdorf, FF Hoisdorf, FF Oetjendorf und die Übungsleitung