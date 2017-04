(rtn) Nächste Woche feiert Frank Elstner seinen 75. Geburtstag. Gerade erschien das Buch "Bonusjahre", das er gemeinsam mit Prof. Schnack geschrieben hat. Elstner sagt, was ihm Bewegung bedeutet.





Prof. Gerd Schnack, Präventivmediziner

Prof. Schnack ist 82 Jahre alt und macht täglich Sport. In der Sendung erklärt der Mediziner, mit welchen Übungen man auch im Alter fit bleibt.



Prof. Christian Hacke, Politologe

Die USA reagierten vergangene Woche auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien und beschossen einen Luftwaffenstützpunkt. Prof. Hacke erklärt, warum Trump militärisch reagieren musste.



Erika Mayr, Stadtimkerin

Sie lebt mitten in Berlin und ist Stadtimkerin. In der Sendung erzählt Mayr, wie sie ihre Leidenschaft für Bienen entdeckt hat und erklärt, warum Berlin für Bienen ein Paradies ist.



Marian Gold, Musiker

Die deutsche Band "Alphaville" feierte auch international große Erfolge. In der Sendung erinnert sich Sänger Marian Gold an die Gründung der Band und den Welthit "Big in Japan".