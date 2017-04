Rock Meets Classic: Tour 2017

(rtn) Gemeinsam mit der Mat Sinner Band und dem Original Rock meets Classic - Orchester, dem Bohemian Symphony Orchestra Prague, ist die Creme de la Creme der Rockmusik auf großer Tour unterwegs. Wir waren in der BigBox in Kempten dabei.











Mit dabei 2017: Don Felder (The Eagles), Steve Lukather (Toto), Rick Springfield, Mick Box & Bernie Shaw (Uriah Heep), sowie Bob Catley & Tony Clarkin (Magnum).



Die Gast-Stars:



Don Felder, der nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, ist zwischen 1974 und 1980 sowie von 1994 und 2001 Mitglied der legendären The Eagles gewesen und ist Co-Autor von deren erfolgreichstem Stück „Hotel California“. Bis heute zählt die Band zu den erfolgreichsten amerikanischen Rockgruppen. Über 150 Millionen Alben hat die Gruppe bis heute verkauft, fünf Nummer 1-Singles, sowie sechs Nummer 1-Alben landeten sie im Verlauf ihrer Karriere.



Steve Lukather ist Gründungsmitglied der Gruppe TOTO. Der vierfache Familienvater, der mit Songs wie „Rosanna“, „Hold The Line“ oder „Africa“ bekannt wurde, konzentriert sich heutzutage hauptsächlich auf seine Solokarriere und tourt damit erfolgreich. 2013 veröffentlichte er sein letztes Album „Transition“. TOTO haben bis heute über 40 Millionen Alben verkauft und neun Grammys erhalten.



Der australisch-amerikanische Musiker und Schauspieler Rick Springfield ist seit seinem 1981er Album „Working Class Dog“ und dem darauf enthaltenen Super-Hit „Jessie ´s Girl“ weltberühmt. Die Single erreichte in den USA Platinstatus für über eine Million verkaufte Tonträger. Mit „Love Is Alright Tonight“ und „I ´ve Done Everything For You“ gelangen dem Musiker weitere Top 10 Hits. Als Schauspieler ist er insbesondere durch seine Rollen bei „Kampfstern Galactica“ bekannt geworden.



URIAH HEEP haben bis heute über 30 Millionen Platten verkauft und zählen neben Deep Purple, Led Zeppelin oder Black Sabbath zu den frühen und erfolgreichsten Vertretern des Hardrocks. Nach mehr als 40 Jahren im Business sind Uriah Heep an der Spitze des Rockolymps angekommen, wobei Mick Box heute das einzige verbliebene Gründungsmitglied von 1969 ist. Bandkollege Bernie Shaw ist seit 1986 als Sänger aktiv. Schon das 1971 erschienene, zweite Album der Band enthält mit „Lady in Black“, gesungen von Ken Hensley, das bekannteste Lied der legendären britischen Hardrock-Band.



MAGNUM wurden 1972 von Bob Catley und Tony Clarkin gegründet. Schon früh entwickelte die Gruppe mit ihren Keyboard- und Synthesizer-Einsätzen einen ganz eigenen Sound. Die Band zählt zu den erfolgreichsten Vertretern des sogenannten Melodic Rocks. Catleys warmer und sanfter Gesang ist das Erkennungsmerkmal des typischen Magnum-Sounds. Der charismatische Klang seiner Stimme machte ihn im Laufe der Jahre zu einer der wichtigsten Rockstimmen weltweit. Quelle: eventime