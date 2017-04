(rtn) Die Serie der Autobrände in der Hamburger City hat sich in der Nacht erneut fortgesetzt. In der Lichtwarkstraße im Stadtteil Eppendorf ging ein Kleintransporter in Flammen auf. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Anwohner hatten einen Knall gehört, eine starke Rauchentwicklung gesehen und daraufhin um 03.57 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen brannte der Kleintransporter bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Zuvor sind in der Nacht von Montag auf Dienstag innerhalb weniger Stunden sechs Autos zu Schaden gekommen, seit dem 17. März gab es insgesamt sieben Vorfälle, bei denen 18 Autos zerstört wurden. Zu drei von sieben Taten haben sich G20-Gegner offiziell bekannt. Ob auch bei den weiteren Bränden ein Zusammenhang mit dem G20-Protest besteht, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Polizei ermittelt