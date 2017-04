(rtn) Das Hamburger Hard Rock Cafe erhielt am Mittwoch hohen Besuch von einem echten Weltstar: Der US-amerikanische Grammy-Gewinner Michael Bolton kam ins Cafe am Hafen, um hier sein neuestes Album „Songs Of Cinema“ vorzustellen.

„Songs Of Cinema“ enthält zehn wundervolle Melodien von echten Kino-Klassikern , darunter Evergreens wie „When A Man Loves A Woman“, „Stand By Me“ und „Somewhere Over The Rainbow“. Mit seinem neuen Werk meldet sich Bolton, der in seiner großartigen Karriere bereits über 65 Millionen Alben verkauft hat und Welthits wie „How Am I Supposed To Live Without You“ sang, eindrucksvoll zurück.