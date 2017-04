(rtn) Für ihn ist sein Fahrrad, wie ein Teil des Körpers. Er fährt auf Zäunen, macht Salti und seine Videoclips gehen um die Welt. Danny MacAskill erzählt von "Biken am Limit".



In der Sendung äußert sich der Terrorismus-Experte Peter Neumann,zum Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund und erklärt, was an dem Anschlag ungewöhnlich ist.



Lars Ricken, BVB-Nachwuchskoordinator

Von 1993 bis 2007 spielte er als Fußballprofi für Borussia Dortmund. Ricken erzählt, wie er von dem Anschlag erfahren hat und sagt, wie die Spieler mit der Situation umgehen.



Marcel Reif, Journalist

In der Sendung erinnert sich der Sportkommentator an das Champions League Finale von 1997. Damals gewann der BVB gegen Juventus Turin mit 3:1. Lars Ricken schoss das Jahrhunderttor.



Jasmin Tabatabai, Schauspielerin

Sie ist überzeugter FC Bayern München Fan. Am 28. April um 22:50 Uhr moderiert Tabatabai den "Deutschen Filmpreis". Die Schauspielerin erzählt, wie sie im Iran zum Bayern-Fan wurde. Quelle: ZDF