(rtn) Der Star der Disney Channel Erfolgsserie "Violetta" ist mit ihrer Tour TINI - GOT ME STARTED auf großer Deutschland-Tour unterwegs. Am 17. April ist "Tini" in der Barclaycard Arena Hamburg zu Gast.



TINI - GOT ME STARTED ist Martina "Tini" Stoessels erste Solo-Tournee nach ihrem Kinodebüt in "Tini: Violettas Zukunft" und ihrem im April veröffentlichten Album "Tini". Bei der Konzert-Tour wird sie sowohl Songs ihres Solo-Albums, als auch Songs aus der Erfolgsserie "Violetta", die den Grundstein für ihre Karriere legte, performen.



Seit dem Start der TV Serie im Disney Channel im Jahr 2014 ging die Karriere des argentinischen Superstars Martina "Tini" Stoessel steil bergauf. "Violetta" ist mit über 14 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Fernsehserie in der Altersgruppe der 10 - 12-jährigen Mädchen im deutschsprachigen Raum. Die sechs Soundtracks der Serie wurden in der Schweiz, Österreich und Deutschland bisher über 240'000 Mal verkauft und für die erste Tour, zusammen mit den anderen Darstellern der Serie, wurden über 150'000 Tickets verkauft. Mit ihrer ersten Single "Born To Shine" erreichte Tini in unserer Sprachregion weit über eine Million Views auf den Streaming Plattformen. . Gestern war Martina "Tini" Stoessel im Hallenstadion von Zürich zu Gast. Wir waren dabei. Quelle: Hallenstadion Zürich