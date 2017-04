(rtn) Ein Großfeuer hat in der Nacht die Grundschule samt Sporthalle am Birkenweg in Echem im Landkreis Lüneburg komplett zerstört.



Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen brannten Schule samt Sporthalle bereits lichterloh. Im Innen- und Außenangriff rückten die Feuerwehrleute unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Während der Löscharbeiten stürzten Teil der Decke des Gebäudes ein. Trotz eines Großaufgebots von 130 Einsatzkräften gelang es der Feuerwehr nicht, das Schulgebäude zu retten. Auch die angrenzende Turnhalle und ein Anbau der Schule wurden zerstört. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund drei Millionen Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.