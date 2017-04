(rtn) In Hamburg Wilhelmsburg hat am Donnerstagabend ein leer stehendes Reetdachhaus gebrannt.



Um den Brand am Sperlsdeicher Weg zu löschen waren zwei Löschzüge der

Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, Führungsdienst B und U-Dienst mit insgesamt 37 Rettungskräften eingesetzt. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich wegen der Einsturzgefahr des Gebäudes schwierig. Menschen wurden nicht verletzt. Es bildete sich allerdings starker Rauch, der über die Autobahn 1 zog und für Sichtbehinderungen im Osterreiseverkehr sorgte. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.