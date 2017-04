(rtn) Claus Theo Gärtner spielte 32 Jahre in der Krimiserie "Ein Fall für Zwei" den Privatdetektiv Matula. Im Frühjahr 2013 verabschiedete sich Privatdetektiv Josef Matula aus der ZDF-Serie "Ein Fall für Zwei", bald ist er wieder da - wenn auch nur in einem einmaligen Special. Das ZDF zeigt den Matula-Film an Karfreitag um 21.15 Uhr. Bei Lanz im ZDF erzählte der Schauspieler wie es dazu kam.

Weitere Gäste bei Markus Lanz im ZDF waren:



Elmar Theveßen, Journalist

Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gibt es viele offene Fragen. Der ZDF-Terrorismusexperte äußert sich zum aktuellen Ermittlungsstand.



Ulrich Kienzle, Publizist

Sonntag steht das Ergebnis des Referendums in der Türkei fest. Der Nahost-Experte sagt: "Niemand kann sagen, wie es ausgehen wird." Er erklärt, warum das Ergebnis so schwer einzuschätzen ist.



Mustafa Karadeniz, Unternehmer

Seit 44 Jahren lebt er in Deutschland. Seine Frau ist überzeugte Erdogan-Anhängerin und hat beim Referendum mit ja gestimmt. In der Sendung sagt Karadeniz, warum er mit nein gestimmt hat.



Pari Roehi, Model

1989 kam Roehi als Junge im Iran zur Welt. Mit 19 Jahren folgt die Geschlechtsanpassung. In der Sendung erzählt sie von ihrem Lebensweg als Transgender-Frau.