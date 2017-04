(rtn) Bettina Tietjen und Alexander Bommes haben am Freitag im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste in der Sendung: Rolando Villazón, Sophie und Fritz Wepper, Andrea Kiewel, Heinrich Schafmeister, Hajo Schumacher, Pamela Hansen und Andreas Englisch.



Rolando Villazón, Star-Tenor

Der gebürtige Mexikaner ist ein Mann mit unglaublichem Temperament und unglaublichen Talenten. Eigentlich fragt man sich: was kann er eigentlich nicht? Seine unverwechselbare Stimme macht ihn zu einem der bekanntesten Tenöre der Welt, er ist Karikaturist, inszeniert Opern, moderiert, schreibt Romane und er baut Brücken - zwischen Klassik und Unterhaltung. Und bei all diesen Tätigkeiten schafft der Mann es noch mindestens 150 Tage im Jahr mit seiner Familie zu verbringen - seiner Frau ein guter Ehemann und seinen beiden Söhnen ein guter Vater zu sein. Ein Mann, der mit einem perfekten Zeitmanagement und einer unerschöpflichen Energie ausgestattet sein muss. Die setzt er seit langem auch für soziale Projekte ein.



Sophie und Fritz Wepper, Schauspieler

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Tochter wie Vater Wepper fingen schon früh mit der Schauspielerei an: er stand mit elf auf der Theaterbühne und Sophie spielte mit acht in ihrem ersten "Derrick", natürlich an der Seite von Papa Fritz alias "Harry Klein". Sowieso spielen die beiden sehr gern und erfolgreich im Doppelpack: Vor zehn Jahren schlüpfte das Vater-Tochter-Gespann in "Mord in bester Gesellschaft" zum ersten Mal in die Rollen des scharfsinnigen Psychiaters Wendelin Winter und dessen schlagfertiger Tochter Alexandra. Am 20. April zeigt das Erste mit der 15. Ausgabe der erfolgreichen Krimireihe nun "Winters letzten Fall". Sophie Wepper hat mit ihrer Heirat im vergangenen Jahr privat ein neues Kapitel aufgeschlagen und für ihren 75-jährigen Vater, der gerade eine Herzklappen-OP überstanden hat, geht es mit der ARD-Erfolgsserie "Um Himmels Willen" demnächst auch in eine neue Runde.



Andrea Kiewel, Moderatorin

Endlich ist es wieder soweit: Ostersonntag läutet Andrea "Kiwi" Kiewel die neue Fernsehgarten-Saison ein. Doch sie begrüßt ihre Zuschauer nicht etwa vom Lerchenberg in Mainz, sondern von der kanarischen Ferieninsel Fuerteventura. Kiwi kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. "Ich war kurz davor in Überwachungskameras zu winken", behauptet der Fernsehliebling. Die freie Zeit hat sie genutzt um ihren Sehnsuchtsort zu besuchen: in Tel Aviv fühlt sie sich zuhause wie sonst nirgends auf der Welt. Sie liebt das pralle Leben und schätzt die Lebensweise und Aufgeschlossenheit der Menschen dort. In der nächsten Fernsehgartenpause will sie unbedingt hebräisch lernen. Vielleicht hört ihr jüngerer Sohn Johnny seine Single-Mum dann beim Vokabellernen ab.



Heinrich Schafmeister, Schauspieler

So ganz geradeaus ging sein Weg ins Schauspielfach nicht. Er hat einen Umweg über die Musik gemacht. Als Straßenmusiker und Mitglied des anarchistischen "Kamikaze-Orkesters" wollte er an der Seite von Piet Klocke in den Siebzigern die Welt revolutionieren. Natürlich auch aus Protest gegen sein eher konservatives Elternhaus. Die renommierte Folkwang-Schule in Essen hat ihn dann zum Glück wieder auf den rechten Weg geführt. Theater, Fernsehen und großes Kino - seinen Durchbruch hatte er als einer der "Comedian Harmonists". Ostern geht er mit dem "Traumschiff" auf Kreuzfahrt und spielt dann am Berliner Kurfürstendamm Theater. In "Wir sind die Neuen" geht's um eine aufmüpfige Alten-WG. Da kann Heinrich Schafmeister bestimmt reichlich aus seinen Erfahrungen schöpfen.



Hajo Schumacher, Journalist

Umtriebig, meinungsstark und - wenn's sein muss - auch mal unbequem. Drei Eigenschaften die bei dem Berliner Journalisten ins Schwarze treffen. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert schreibt er für Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen und ist ein gern gesehener Polit-Talkshow-Gast. Immerhin promovierte er über die Führungsstrategien von Angela Merkel. Doch Hajo Schumacher bewegt sich nicht nur über das politische Parkett der Hauptstadt, unter seinem Pseudonym Achim Achilles schreibt er regelmäßig sehr unterhaltsame Kolumnen über das Leben und Leiden von Hobby-Läufern. Die Bücher vom "Lauf-Guru" landen alle in den Bestsellerlisten. Jetzt beschäftigt den 52-Jährigen ein ganz neues Thema: Sein schrecklich lustiges Leben als Vater zweier Söhne zwischen Basecaps und Allergien, Elternabenden und Schwimmwettkämpfen. Sein Fazit: Erziehen ist keine Einbahnstraße. Irgendwann kommt alles zurück.



Pamela Hansen, Pastorin auf Helgoland

Sie besetzt die ungewöhnlichste Pastorenstelle Deutschlands - Pamela Hansen ist Pastorin auf der Insel Helgoland. Vorher hat sie Gott und die Welt gesehen, war auf Sansibar und Papua-Neuguinea. Fünf Jahre lang kümmerte sie sich als Seelsorgerin um eine Gemeinde in der amerikanischen Auto-Metropole Detroit. 2012 übernahm sie dann die Stelle, die so recht keiner haben wollte - Pastorin der St. Nicolai Kirche auf Helgoland - mit rund 600 Gemeindemitgliedern. 50 Kilometer vom Festland entfernt, erreichbar nur per Schiff oder Flugzeug, liegt Helgoland mitten in der Nordsee. Wenn es Pamela Hansen auf den 1,7 Quadratkilometern zu eng wird, schweift sie gern hinaus in die Welt: übers Internet - bloggt, twittert und tauscht sich mit den Menschen in sozialen Netzwerken aus. Inzwischen ist Pamela Hansen mit Leib und Seele Inselpastorin. Hier ist sie mit ihrem Hund sesshaft geworden und hat sogar ihre große Liebe gefunden.



Andreas Englisch, Journalist und Vatikan-Experte

Wo der Papst ist, ist Andreas Englisch nicht weit. Seit dem Ende der 1980er-Jahre hat der wohl bekannteste Vatikan-Kenner seine Heimat in Rom gefunden. Spätestens seit 1995 ist er als privilegierter Journalist an der Seite Johannes Pauls II. zum anerkannten Papst-Experten in den deutschen Medien geworden. Liebevoll nennt man ihn auch das "Maschinengewehr Gottes", denn ohne Punkt und Komma erzählt er Geschichten aus dem Inneren, aus der geheimnisvollen Welt des Vatikans und seines Personals. Der aktuelle Papst Franziskus überrascht selbst Andreas Englisch immer wieder. So kommt er zu dem Schluss: "Da ist einer, der nicht nur den Vatikan umkrempelt, sondern die Weltsicht der Katholiken auf der ganzen Welt für immer verändern könnte." Quelle: ndr.de