(rtn) Im Straßenwahlkampf für die Landtagswahl am 7. Mai blies den Politikern von CDU, SPD, FDP und den Grünen am Sonnabend auf dem Rondeel in Ahrensburg kräftig der Wind ins Gesicht.

Nicht von den Besuchern, sondern das Aprilwetter hatte für ein Wechselbad der Gefühle gesorgt.Regen und stürmische Böen hielten die Politiker auf Trab, Plakate kippten um und Zelte flogen fast weg. Mit vereinten Kräften trotzten sie aber alle dem Schietwetter und dem kräftigen Wind.