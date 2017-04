(rtn) Kräftige Sturmböen haben am Sonnabend für mehrere Einsätze der Feuerwehren in Schleswig-Holstein und Hamburg gesorgt. In Trenthorst musste eine alte Kastanie gefällt werden, die auf die Straße am Abzweiger nach Grinau zu fallen drohte.



Die Einsatzleitung der FF Westerau alarmierte dazu die Drehleiter der FF Bad Oldesloe nach. Zunächst nahmen Feuerwehrleute mit der Motorsäge mehrere größere Äste ab, danach wurde ein Stamm der brüchigen Kastanie gefällt. Zum Abschluss wurde die Straße wieder frei geräumt. Sie war während der Arbeiten für fast zwei Stunden lang von der Polizei voll gesperrt.



Auch die FF Bargteheide war im Sturmeinsatz unterwegs. Kräftige Windböen hatte mehrere Bäume umgeknickt und wurden von den Feuerwehrleuten zerlegt.



Für die Feuerwehr Geesthacht ging es auf die Elbuferstrasse. Dort war im Sturm am Hang

unterhalb des Helmholtz-Forschungszentrums ein Baum umgestürzt,der einen zweiten Baum mitgerissen hat.



Auf der Hamburger S-Bahnlinie S1 saßen Fahrgäste am Sonnabendmittag eine halbe Stunde lang in einer Bahn fest. Grund war ein Baum, der zwischen den Haltestellen Rübenkamp und Ohlsdorf auf die Gleise gefallen war. Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten das Hindernis.