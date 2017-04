(rtn) Nach einem Schaden an der Kupplung lief der Motor, trieb aber die Schraube nicht an. Die neun Meter lange Motorjacht trieb gestern Höhe Overwerder Bogen manövrierunfähig auf der Elbe und wurde durch Wind und Wellen in Ufernähe gedrückt. Der Skipper setzte einen Notruf ab.







Zunächst versuchten die alarmierten Feuerwehrleute mit einem Kleinboot die Motorjacht freizuschleppen. Was zunächst misslang, da starker Wind aufkam und der Anker zu fest saß. Der Einsatzleiter forderte ein weiteres Kleinboot und das Löschboot 31 an. Doch die Bucht war zu flach für das Löschboot, deshalb sicherte diesen den Verkehr auf dem Hauptstrom. Beide Kleinboote vertäuten sich mit dem Havaristen und ein Feuerwehrmann löste den Anker vom Grund. Danach wurde die Motorjacht in den Hafen Oortkaten geschleppt.



In Einsatz waren die Feuerwehren Kirchwerder Süd, Fünfhausen und das Löschboot 31