(rtn) Ein neunzehnjähriger Autofahrer aus Hamburg wurde am Montagnachmittag auf der L 224 zwischen Siek und Großensee schwer verletzt, Lebensgefahr besteht nicht.



Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann mit seinem 5er-BMW zwischen Großensee und Siek unterwegs, als er bei einem kräftigen Hagelschauer plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Böschung neben der Fahrbahn geriet. Dort prallte das Auto mit voller Wucht gegen einen Baum am Feldrand. Durch die Wucht des Zusammenpralls wickelte sich der BMW förmlich um den Baum. Nur die Fahrerseite blieb wie durch ein Wunder unbeschädigt, deshalb konnte sich der Mann auch noch selbst aus den Trümmern befreien. Ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und hat den Verletzten zusammen mit weiteren Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der verletzte Autofahrer in eine Hamburger Klinik transportiert. Danach streuten die eingesetzten Feuerwehrleute, die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab, und räumten die Fahrbahn wieder frei. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die L 224 in beide Fahrtrichtungen für längere Zeit voll gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Siek, FF Meilsdorf, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei