(rtn) Dr. Saskia Etzold, Rechtsmedizinerin arbeitet in der Gewaltschutzambulanz der Charité und untersucht dort viele Kinder. Etzold sagt: "Leider kommen wir in knapp 60 Prozent der Fälle zum Ergebnis, dass es sich um Misshandlungen handelt."



Til Schweiger, Schauspieler

Er führte Regie beim Kinofilm "Conni & Co 2 - das Geheimnis des T-Rex". In der Sendung erzählt Schweiger von der Zusammenarbeit mit seiner Tochter Emma.



Heino Ferch, Schauspieler

Er spielt in dem Kinofilm den Bürgermeister. Ferch spricht über seine Rolle als Fiesling in einem Kinderfilm und erzählt, wie er Til Schweiger als Regisseur erlebt hat.



Leon Windscheid, Wirtschaftspsychologe

2015 gewann er bei "Wer wird Millionär?" eine Million Euro. Gerade erschien sein Buch "Das Geheimnis der Psyche". Windscheid erklärt, wie man es schaffen kann, die Nerven zu behalten. Quelle: ZDF