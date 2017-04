(rtn) In einem Baumarkt an der Wandsbeker Zollstraße im Hamburger Stadtteil Wandsbek ist am Dienstag eine Bombendrohung eingegangen. Bei dem Einsatz waren auch Diensthunde aus Stormarn eingesetzt.



Die Hamburger Polizei ließ den Bauhaus-Baumarkt sowie benachbarte Gebäude evakuieren und sperrte den gesamten Bereich weiträumig ab. Polizisten mit Sprengstoff-Spürhunden aus Hamburg und Stormarn untersuchten das Gebäude. Etwas Verdächtiges wurde dabei nicht entdeckt. Die Polizei versucht nun den anonymen Anrufer zu ermitteln.



Durch den Polizeieinsatz kam es im beginnenden Berufsverkehr zu massiven zu Verkehrsbehinderungen auf der B 75 und rund um die Kreuzung Wendemuthstraße-Rüterstraße.