Ghost: The Popestar Tour 2017

(rtn) Die schwedischen Meister des Okkult Rock um Papa Emeritus und seiner "Group of Nameless Ghouls" sind mit ihrem aktuellen Bühnenritual "The Popestar Tour 2017" mit insgesamt 29 Konzerten in verschiedenen Städte Europas auf Tour. Am 23. April sind Ghost in München und am 25. April in Berlin zu Gast. Wir waren im Volkshaus Zürich dabei.



Die im September 2016 überraschend veröffentlichte EP "Popestar" beinhaltet die Single "Square Hammer" sowie Liedinterpretationen von Echo and the Bunnymen, Simian Mobile Disco, Eurythmics, and Imperiet. "Popestar" wurde von Tom Dagaty (Pixies, Royal Blood, Opeth) produziert und folgte auf das im August 2015 veröffentlichte und von Kritikern gefeierte Album "Meliora". Für den auf dem Album enthaltenen Song "Cirice" wurde die Band in der Kategorie "Best Metal Performance" mit einem Grammy ausgezeichnet. Quelle: Volkshaus Zürich/ticketcorner.ch