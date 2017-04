Brandserie in Hamburg fortgesetzt

(rtn) Im Hamburger Bezirk Eimsbüttel hat es in der Nacht zu Mitwoch gleich an mehreren Stellen gebrannt. Betroffen waren Autos, Motorroller und Papiercontainer in den Stadtteilen Hoheluft, Eppendorf und Harvestehude.





Die Brandserie begann in einem Hinterhof an der Hoheluftchaussee. Dort gingen ein an einer Hauswand gestapelte Holzpaletten in Flammen auf. Danach brannte in der Parkallee abgelegtes Altpapier in einem Einkaufswagen. Nur wenig später gingen in der Hegestrasse/Löwenstrasse ein Kleinwagen, ein Geländewagen, Altpapiercontainer, Motorroller und ein Fahrradanhänger in Flammen auf. Noch ist unbekannt ob es einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bränden gibt. Auch gibt es noch keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund. Bereits in der vergangenen Woche hatten mehrere Autobrände Feuerwehr und Polizei in Hamburg beschäftigt. Quelle: ndr.de