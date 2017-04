rtn) Gemeinsam mit der Mat Sinner Band und dem Original Rock meets Classic - Orchester, dem Bohemian Symphony Orchestra Prague, ist die Creme de la Creme der Rockmusik auf großer Tour unterwegs. Mit Don Felder (ex-The Eagles), Steve Lukather (TOTO), Mick Box & Bernie Shaw (Uriah Heep), Bob Catley & Tony Clarkin (Magnum) und Rick Springfield als Very Special Guest!



Mit Musik-Legenden wie dem 4-fachen Grammy Gewinner und ehemaligen Mitglied der Eagles, Don Felder, der unter anderem für den Welthit "Hotel California" verantwortlich zeichnet sowie einem der besten Songschreiber der 80er Jahre, Rick Springfield, der mit Hits wie "Jessie's Girl" oder "Celebrate Youth" eine ganze Generation Musikliebhaber beeinflusste, können sich die Fans auf Grosses freuen.



Der Rock meets Classic Familie schliesst sich 2017 erneut Steve Lukather, seines Zeichens Gründungsmitglied von TOTO an, der nach seinem Erfolg 2014 als Wiederholungstäter die Rock meets Classic Bühne rockt. Hymnen wie "Africa", "Rosanna" oder "Hold The Line" machten ihn berühmt und bescherten ihm einen Platz in der Musicians Hall of Fame als einer der 10 besten Gitarristen aller Zeiten.





Rock meets Classic konnte sich in den letzten Jahren fest als Marke beim Publikum etablieren. Das legendäre Cross-Over-Projekt verknüpft in einem dreistündigen Programm gefühlvolle Klassik mit weltbekannten Rock-Songs und grandioser Atmosphäre. Die besondere Stimmung liegt nicht zuletzt an den aussergewöhnlichen Interpretationen der Welthits durch die Mat Sinner Band, unter der musikalischen Leitung von Mat Sinner, in Verbindung mit dem Bohemian Symphony Orchestra Prague. Quelle: Hallensadtion Zürich