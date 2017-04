Trauer um Frank Dostal

(rtn) Seine Texte könne viele Menschen mitsingen. Er selbst hielt sich dabei meist im Hintergrund. In der Nacht starb Musikproduzent und Texter Frank Dostal. Er schrieb unter anderem die Hits "Yes Sir, I Can Boogie, "Du, die Wanne ist voll", oder "Das Lied der Schlümpfe" von Vader Abraham.



Frank Dostal wurde am 16. Dezember 1945 in Flensburg geboren und wuchs in Hamburg auf, wo er in den 60er-Jahren seine Musikkarriere als Sänger in verschiedenen Bands begann. Bekannt wurde er mit den Rattles, 1968 gründete er mit Achim Reichel die Band Wonderland, die mit ihrem Hit "Moscow" auch international erfolgreich waren. Auch in den 70er-Jahren arbeitete er noch eng mit Reichel zusammen - unter anderem bei dessen einflussreichen Alben als A.R. & Machines oder an den Longplayern "Dat Shanty Album" und "Klabautermann".



Seit dieser Zeit wurde Frank Dostal als Textdichter immer erfolgreicher. So schríeb er unter anderem die Texte für Hits wie "Das Lied der Schlümpfe" von Vader Abraham, "Unter dem Schottenrock ist gar nichts" von Nico Haak oder "Du, die Wanne ist voll" von Dieter Hallervorden und Helga Feddersen. Darüber hinaus arbeitete er mit Künstlern wie Nana Mouskouri, Mike Krüger, Roberto Blanco und der Goombay Dance Band.



Zu seinen größten internationalen Erfolgen gehörte das Frauenduo Baccara, für das er gemeinsam mit dem Komponisten Rolf Soja verantwortlich zeichnete. Hier schrieb Dostal die Lyrics zu Welthits wie "Yes Sir, I Can Boogie", "Sorry, I'm A Lady" oder "Parlez-vous Français".



In seiner Funktion als GEMA-Aufsichtsrat mischte er sich mit hanseatischem Humor, aber auch mit der gebotenen Schärfe immer wieder in Debatten ein, in denen es um die Rechte von Künstlern ging. Professor Dr. Enjott Schneider, Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA, äußert sich betroffen: „Mit Frank Dostal verlieren wir nicht nur eine außergewöhnliche Persönlichkeit in der Musiklandschaft, sondern vor allem einen erfahrenen und überaus geschätzten Kollegen. Frank Dostal verstand seinen Einsatz und seine Verdienste stets im eigentlichen Wortsinne als Ehrenamt für die Gemeinschaft der Musikschaffenden. Sein beharrlicher und stets persönlich geprägter Einsatz für die Rechte der Musikurheber wird uns allen fehlen.“



„Frank Dostal wirkte über viele Jahre in der GEMA mit hohem Engagement. Als Mitglied des Aufsichtsrats und später dessen stellvertretender Vorsitzender brachte er seine profunden und vielfältigen Kenntnisse und Erfahrungen aus der Musikszene ein. Dabei agierte er immer unter dem Blickwinkel, die GEMA als Gemeinschaft der Musikschaffenden zu stärken und ihr in wichtigen Debatten zum Urheberrecht und seiner Bedeutung für die wirtschaftliche Absicherung kreativen Freiraums eine starke Stimme zu geben", erklärt Dr. Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der GEMA: „Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner ganzen Familie."



Seit 1994 gehörte Frank Dostal dem Aufsichtsrat der GEMA an, seit 2006 als dessen stellvertretender Vorsitzender. In einer Reihe weiterer Gremien vertrat Frank Dostal engagiert seine Textdichterkollegen, so im Tarif-, im Wirtschafts- und im Kommunikationsausschuss sowie in der Verteilungsplankommission des GEMA-Aufsichtsrats. In der GEMA-Stiftung war er Vorsitzender des Beirats. Darüber hinaus engagierte er sich seit 2007 als Präsident des Deutschen Textdichter-Verbandes. Im Dezember 2014 wurde Frank Dostal für sein langjähriges, ehrenamtliches Wirken im GEMA-Aufsichtsrat mit dem GEMA-Ehrenring ausgezeichnet. „Es ist im wahren Wortsinne ein Ehrenamt, dankbar für das Vertrauen von so vielen meines Standes, mich für unsere gemeinsamen Rechte einzusetzen“, bedankte sich Frank Dostal für die Auszeichnung des GEMA-Aufsichtsrates.



Die GEMA vertritt in Deutschland die Urheberrechte von mehr als 70.000 Mitgliedern (Komponisten, Textautoren und Musikverleger) sowie von über zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt. Sie ist weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik. QUELLE: RTN/www.mediabiz.de/musikwoche/GEMA