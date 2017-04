(rtn) In der ZDF-Krimireihe "Marie Brand" spielt sie die gleichnamige Kriminalhauptkommissarin. In der Sendung erzählt die Schauspielerin Mariele Millowitsch, wie es dazu kam, dass sie zwei Wohnungen an Flüchtlinge vermietet.



Matze Knop, Comedian

Als Parodist schlüpft er in Fußball-Größen wie Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer. Er hält die ständige Kritik an Christiano Ronaldo für überzogen.



Jörg Wontorra, Fernsehmoderator

Zur neuen Bundesligasaison wird er wieder regelmäßig als Fußballmoderator vor der Kamera stehen. Wie es zu dem Comeback kam, verrät er in der Sendung.



Chantal Bausch, Studentin

Die Tochter von Jörg Wontorras Lebensgefährtin lebt mit einem Spenderherz. Im Alter von elf Jahren erkrankte sie so schwer, dass sie binnen kürzester Zeit auf ein Spenderorgan angewiesen war.



Friedemann Karig, Autor

Er setzt sich journalistisch mit den Themen „offene Beziehungen“ und „Monogamie“ auseinander. Er sagt, warum letzteres anthropologisch gesehen das falsche Modell für uns Menschen ist. Quelle: ZDF