(rtn) Verantwortung, Disziplin und Fleiß sind Werte die für den Textilproduzenten "Trigema" der Schlüssel zum Erfolg sind. Das Ehepaar Wolfgang Grupp und Ehefrau Elisabeth Grupp besucht erstmals gemeinsam eine Talksendung. Mehr bei Lanz im ZDF.





Asiem El Difraoui, Politologe

Am 23. April 2017 finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Der in Paris lebende Politik-Experte Asiem El Difraoui gibt eine Einschätzung der Präsidentschaftsanwärter.



Dominic Raacke, Schauspieler

Mit 19 Jahren ging er alleine nach New York um Schauspiel zu studieren. Wie er trotz einer, wie er sagt, „schrecklichen Anfangszeit“ in der Stadt Fuß fasste, erzählt in der Sendung.



Horst Hennings, Angelexperte

Seit seiner frühen Kindheit begeistert sich der 37-fache deutsche Meister für seine Leidenschaft, das Angeln. In seiner eigenen TV-Sendung, verrät er Tipps und Tricks des Angelsports. Quelle: ZDF