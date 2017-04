(rtn) Nach einem technischen Defekt ist am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 404 in Höhe Todendorf ein Opel komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.



Ersthelfer Jan Schmidt von der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf war auf dem Weg nach Hause als er das brennende Auto auf dem Standstreifen bemerkte. Er hielt sofort an, überprüfte ob die Insassen in Sicherheit waren und holte dann einen Pulverlöscher aus seinem Auto: "Ich habe sofort mit der Brandbekämpfung angefangen, doch genutzt hat es wenig, der Wagen brannte bereits in voller Ausdehnung, da hat man mit einem Pulverlöscher keine Chance mehr." Zum Glück sei den Insassen aber nichts passiert, das sei die Hauptsache. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Opel plötzlich Brandgeruch festgestellt, dann fielen die Bremsen aus und die Lenkung blockierte. Der Fahrer ließ den Wagen ausrollen und alarmierte die Feuerwehr. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute der FF Todendorf das brennende Auto ab. Die Polizei hatte während der Löscharbeiten die B 404 in beide Richtungen voll gesperrt. Im beginnenden Feierabendverkehr kam es deshalb zu Behinderungen und einem Stau.

Im Einsatz waren: FF Todendorf, Ersthelfer der FF Großhansdorf, Rettungsdienst und Polizei