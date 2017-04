Neue ZDF-Primetime-Serie "Zarah"

(rtn) Die neue, sechsteilige ZDF-Primetime-Serie "Zarah" (Arbeitstitel) erzählt ein Stück deutsche Emanzipationsgeschichte im Genre einer Journalistenserie, angesiedelt in den frühen 1970er Jahren. Wir haben die Schauspieler am Set besucht.





Als Zarah Wolf (Claudia Eisinger) das Angebot des renommierten Verlegers Olsen (Uwe Preuss) bekommt, Mitglied der Redaktion seines auflagenstarken Magazins "Relevant" zu werden, sieht die engagierte Journalistin die Gelegenheit gekommen, das Thema der Emanzipation mit Macht journalistisch voranzutreiben. Doch schnell muss sie erkennen, dass der Widerstand der Männerkaste unüberwindlich scheint.

Um sich gegen Olsen, Chefredakteur Kerckow (Torben Liebrecht) oder Kulturchef Hartwig (Ole Puppe) durchzusetzen, lässt sich Zarah auf einen Machtkampf um die Führung der Redaktion ein. Dass Verlegertochter Jenny (Svenja Jung) sich in sie verliebt, macht die Sache nur noch komplizierter. Quelle: zdf