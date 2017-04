(rtn) In einer eindrucksvollen Zeremonie wurde Bargteheides Wehrführer Wolfgang Schramm im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus verabschiedet. Dabei wurde ihm durch den Stellvertretenden Kreisbrandmeister Christian Rieken das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber überreicht.

Zahlreiche Ehrengäste waren bei der Verabschiedung des beliebten und kompetenten Wehrführers dabei. Grußworte sprachen unter anderem Kreispräsident Hans-Werner Harmuth, Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht und Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth. Sie erwähnte in ihrer Ansprache die langjährige Mitgliedschaft Schramms in der Feuerwehr - 45 Jahre lang - zuerst in in Fischbek und seit 1986 in Bargteheide.1994 avancierte er zum stellvertretenden Gemeindewehrführer, seit elf Jahren leitet er die Wehr als Ehrenbeamter. Dann danke sie Wolfgang Schramm für seine langjährige Arbeit und seinem ehrenamtlichen Einsatz für die Bürger der Stadt. Unter langanhaltendem Applaus dankten danach die Kameraden ihrem Chef. Sie hatten ihm zu Ehren in einem Video die Stationen seines Feuerwehrlebens zusammengestellt. Auch Geschenke und Blumengrüße gab es reichlich für den scheidenden Wehrführer und dessen Ehefrau. Diese wurden von den Vertretern der Politik, der Förderverein der FF Bargteheide und den Kameraden der umliegenden Feuerwehren überreicht. Nachfolger von Wolfgang Schramm ist Hinnerk Bielenberg. Er wurde von Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht zu seinem neuen Amt mit Wirkung zum 1. Mai ernannt. Mit einem kameradschaftlichen Beisammensein klang der festliche Abend aus.