Santiano - Die Ruhe vor dem Sturm

(rtn) Santiano hisst wieder die großen Segel: Akustisch, nah und mit leiseren Tönen!

Viele große Künstler haben es bereits getan und damit ihre Fans restlos begeistert. Nun reihen sich auch SANTIANO in die Tradition der Akustik-Konzerte ein. Wir waren im Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburg dabei.





Durch die veränderten Arrangements, die veränderten Instrumentierungen und Klangfarben führen SANTIANO den Songs eine neue inhaltliche Dimension zu – es wird viel zu erzählen, mitzuerleben und nachzufühlen geben. SANTIANO live und akustisch, das bedeutet eine ganz besondere Konzertsituation, bei der die Nordmänner einmal mehr mit ihrer Authentizität, Leidenschaft und stilübergreifenden Herangehensweise begeistern. Wie sollte es anders sein: natürlich ist der Titel der Tournee Programm.

Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH