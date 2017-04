(rtn) Große Ehre für Wolfgang Karnstedt bei der Jahresversammlung des Landesfeuerwehrverbandes in der Oldesloer Festhalle: Der Orchesterführer der FF Großhansdorf erhielt das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze für seinen unermüdlichen Einsatz für die Feuerwehrmusik. Zu den ersten Gratulanten gehörte der Großhansdorfer Gemeindewehrführer Andreas Biemann.



Sebastian Blome, Fachleiter für Feuerwehrmusik im LFV hielt die Laudatio für seinen Großhansdorfer Kameraden. Seit 50 Jahren ist Karnstedt aktiver Teil des Orchesters der FF Großhansdorf und gleichzeitig des Landesfeuerwehrorchesters Schleswig-Holstein unter der Leitung von Dirigent Thomas Keller. Begonnen hatte Karnstedt seine Aktivitäten als Schriftwart, war erst Stellvertreter und ist seit 2006 Orchesterführer. In dieser neuen Funktion hatte er gemeinsam mit Landesmusikdirektor Hans Kochanowski und dem Landesmusikreferenten Manfred Timm die Idee, dass man in Großhansdorf auch das Landesfeuerwehrorchester ins Leben rufen könnte. Was dann auch geschah und was bis heute Bestand hat.



Außerdem initiierte Karnstedt das Nachwuchsprojekt „Rückenwind“. Dabei ging er Kooperationen mit Schulen in der Waldgemeinde und der örtlichen Jugendmusikschule ein. In der Laudatio wurde Karnstedt als ein streitbarer, aber dabei stets loyaler Feuerwehrkollege gelobt, auf den immer absoluter Verlass sei. Charaktere wie er – die auch bereit seien anzuecken – seien immer seltener. Für seinen besonderen Einsatz für die Feuerwehrmusik im Land Schleswig-Holstein und die Gründung des Landesfeuerwehrorchesters in seiner heutigen Form erhielt ein sichtlich gerührter Wolfgang Karnstedt aus den Händen des scheidenden Landesbrandmeisters Detlef Radtke und der stellvertretenden Vorsitzenden Ilona Dudek das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. Die Delegierten begleiteten das mit großen Applaus. Das Landesfeuerwehrorchester unter seinem Dirigenten Thomas Keller hatte die Jahreshauptversammlung des Landesfeuerwehrverbandes in Bad Oldesloe musikalisch umrahmt.