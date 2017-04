(rtn/ots) Ab sofort können die von der Januar-Sturmflut betroffenen Kommunen an der Ostseeküste Anträge auf Unterstützung aus dem "Sonderfonds Sturmflutschäden" stellen. Wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer heute mitteilte, ist die entsprechende Förderrichtlinie jetzt nach Abstimmung mit den beteiligten Ministerien und dem Landesrechnungshof in Kraft getreten.



Meyer erinnerte daran, dass ausschließlich Reparaturen gefördert werden, die unmittelbar auf Schäden der Sturmflut am 4. und 5. Januar 2017 zurückzuführen sind und öffentliche touristische Infrastrukturen (u.a. Uferanlagen, Promenaden, Wege und Seebrücken), Ufersicherungen (u.a. Mauern, Strandwälle, Sanddünen) sowie Strandausräumungen an touristisch relevanten Strandabschnitten betreffen.



Der Wiederaufbau von Anlagen werde nur gefördert, wenn deren Bestand unter Beachtung der Küstendynamik langfristig gesichert ist. "Strandauffüllungen fördern wir nur unter der Voraussetzung, dass sie einen Beitrag zur Ufersicherung leisten oder massiver Strandverlust die touristische Nutzung erheblich beeinträchtigt", sagte Meyer.



Der Landtag hatte Ende März für den Sonderfonds Sturmflutschäden zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Förderquote beträgt in der Regel 50 Prozent der anerkannten Kosten für die Schadensbeseitigung.



Die Förderrichtlinie und das Antragsformular stehen auf der Webseite der Investitionsbank Schleswig-Holstein zum Download bereit (http://www.ib-sh.de/aktuell/). Ansprechpartnerin ist Annkatrin Löbe, Tel.: 0431/9905-2736, email: annkatrin.loebe@ib-sh.de. Die Anträge sind bis spätestens 30.Juni 2017 einzureichen. Sie werden zügig geprüft und entschieden.