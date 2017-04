(rtn) Auf der B 5 ist in der Nacht zwischen der Lohbrügger Landstraße und Ladenbeker Furtweg Brücke in Hamburg-Bergedorf ein 37 Jahre alter Autofahrer mit seinem Transporter gegen einen Mast am Straßenrand gekracht. Bei dem Fahrer besteht Verdacht auf Alkohol.



Der Mann war Richtung Bergedorf unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Transporter verlor und deshalb von der Fahrbahn abkam und in den Mast geprallt ist. Bei dem Unfall wurde der Mann nur leicht verletzt und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus. Feuerwehrleute streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab, und räumten die Trümmerteile von der Fahrbahn.



Im Einsatz waren HLF 25, RTW 26 und mehrere Streifenwagen-Besatzungen der Polizei